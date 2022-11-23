شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون يغنون ويرقصون وهم يحملون (المواعين) في شوارع العاصمة الرياض احتفالاً بفوز المنتخب السعودي وساخرون: (ترا ياشباب كبرتو الموضوع)





تواصلت أفراح أبناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية بفوز الأخضر التاريخي على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مباريات المنتخب السعودي بمونديال كأس العالم الذي تنظمه قطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فبعد ظهور سودانيون وهم يحتفلون بمنطقة خميس مشيط في مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً ظهر مقطع فيديو جديد.

المقطع الجديد تم تصويره من العاصمة السعودية الرياض وأظهر مقيمون سودانيون وهم يحتفلون أيضاً بفوز المنتخب السعودي عبر الغناء باسم السعودية وهم يرقصون ويحملون في أياديهم (مواعين) يضربون عليها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبحسب تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين سخروا وبطريقة طريفة من احتفالات مواطنيهم المتكررة بالسعودية, حيث كتب أحدهم ممازحاً (ترا ياشباب كبرتو الموضوع).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين