إصابة الفنانة المصرية أنغام بشلل في الأمعاء واستئصال الرحم





تعرضت الفنانة المصرية أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات واحتجزت فى المستشفى.

وقالت مصادر أن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة، حيث تم استئصال الرحم، كما أصيبت بشلل في الأمعاء. حسب القاهرة 24.

ونشرت إدارة أعمال الفنانة أنغام بيانا قالت فيه : تعرضت الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، ونرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

صحيفة المرصد