الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 1400 جنيه





ارتفعت أسعار الذهب نحو 15 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1400 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1200 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1600 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 11200 جنيه.

الأسعار العالمية

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.70 دولار لتصل إلى 1745.6 دولار للأونصة عند التسوية.

في حين انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.8% عند 106.33 نقطة

بوابة فيتو