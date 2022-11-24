شاهد والد حسام حبيب يسرّب فيديو لابنه وشيرين داخل مطعم.. ولهذا السبب يحذفه





سرّب حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، مقطع فيديو يجمع الأخير مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تناولهما الغداء في أحد المطاعم الفاخرة، ويتبادلان الحديث والضحكات.

وبدا أن أحد المتواجدين في المكان أمسك بهاتفه المحمول وصوَّب الكاميرا ناحية الفنانة شيرين وزوجها، من الخلف دون عملها.

وتعرض حسين حبيب للهجوم لنشره الفيديو الذي يوثق لحظة خاصة لابنه وشيرين؛ واتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة التجسس على الثنائي؛ الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو على الفور.

مزمز