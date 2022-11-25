شاهد بالفيديو.. لاعبو الهلال السوداني يتابعون مباراة السعودية والأرجنتين من داخل المعسكر..يحتفلون بفوز الأخضر بطريقة هستيرية ويهتفون (الله أكبر)





تابع لاعبو الفريق الأول بنادي الهلال السوداني مباراة السعودية والأرجنتين والتي حقق فيها الأول فوز تاريخي على المرشح الأبرز لكأس العالم ضمن افتتاح مباريات الفريقين في مونديال قطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل لاعبو الهلال بالفوز التاريخي للأخضر السعودي بشكل هستيري عبر الرقص والتصفيق.

https://www.youtube.com/shorts/dywYMgeaINE

كما تجمع اللاعبون الذي تابعوا المباراة من داخل معسكر النادي بالفندق وقاموا بالهتاف (الله أكبر) تعبيراً عن سعادتهم بالفوز التاريخي لأخوان سالم الدوسري.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين