في بريطانيا.. «محمد» و«حسام» ضمن قائمة أسماء الأطفال الأكثر شهرة عام 2022





كشفت إحصائيات حديثة النقاب عن أشهر أسماء الأطفال في المملكة المتحدة لعام 2022، حيث تصدر «صوفيا» أسماء الإناث، بينما «محمد» تصدر قائمة الذكور.

أجرى هذه الأبحاث مركز يحمل اسم BabyCentre، والذي كشف أن اسم «أوليفيا» الذي تصدّر قائمة مكتب الإحصاء الوطني على مدى السنوات الست الماضية، لم يعد اللقب المفضل في المملكة المتحدة.

على مدار العام، سجل عشرات الآلاف من الآباء الجدد أسماء أطفالهم عبر الموقع الإلكتروني، مما سمح لفريق خبراء BabyCentre بتجميع قائمة أفضل 100 اسم عام 2022، والذي أشار إلى تراجع اسم «نوح» بين الذكور إلى المركز الثاني، بعد أن احتل المركز الأول في عام 2021، حيث تصدر اسم «محمد» القائمة بدلا منه، وفقًا لتقرير The Mirror .

كما ظهر ضمن القائمة عدد من الأسماء العربية الأخرى بين الإناث والذكور، من بينها «فاطمة» في المركز 37 و«عائشة» بالمركز 85 بالنسبة للإناث، و«إبراهيم» في المركز 80 و«عمر» بالمركز 96 و«عبدالله» في المركز 99 ضمن الذكور، إلى جانب «محمد» و«نوح» في المركزين الأول والثاني، وكذلك ظهر اسم «حسام» ضمن القائمة في المركز 25.

تقول الخبيرة سارة ريدشو، ضمن فريق أبحاث BabyCentre، إن المنظمة لاحظت زيادة في شعبية الأسماء المستوحاة من برامج «تلفزيون الواقع»، حيث جاء اسم «مايا» في المركز التاسع ضمن أفضل 100 بعد الأنباء التي تفيد بأن المذيعة «مايا جاما» ستصبح مقدمة برنامج تلفزيون الواقع الذي يحمل اسم Love Island العام المقبل، بدلا من لورا ويتمور.

وفي الوقت نفسه، ظهرت أسماء مثل Liam وLuca وAlex وTeddy وZara وMillie وRosie ضمن أفضل 20 اسمًا مشهورًا أيضًا، وهي أسماء بعض المتسابقين الذين ظهروا في السلسلة الأخيرة من برنامج المواعدة الشهير ITV.

أيضا، أكدت الخبيرة على تأثير برامج «تلفزيون الواقع» في اختيار أسماء الأطفال، بالإشارة إلى اسم Luca الذي احتل المركز 29 في قائمة 2021، حيث قفز 21 مركزًا هذا العام ليحتل المركز الثامن، بعد أن أنهى متسابق يدعى Luca Bish الموسم الحالي من برنامج تلفزيون الواقع في المركز الثاني.

تقول «سارة» في تصريحاتها: «من المحتمل أن تكون شهرة المتسابقين في برنامج Love Island على وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد من برامج تلفزيون الواقع سببًا في انتشار بعض الأسماء»، مضيفة: «نريد الآن مراقبة أسماء الفائزين في بطولة 2022 لمعرفة ما إذا كان سيتم تداول أسمائهم بين المواليد الجدد في المرة القادمة».

كذلك، أشارت الخبيرة إلى أن أسماء الممثلين في Friends ازدادت شعبيتها مرة أخرى نظرا لإعادة عرض مسلسل التسعينيات الشهير عبر منصة نتفليكس مؤخرا.

ووجدت أبحاث BabyCentre أيضًا أن أسماء نجمات كرة القدم في إنجلترا تزداد شعبيتها بعد فوزهن التاريخي بكأس العالم هذا الصيف، حيث ظهرت اسماء كل من ليا (ويليامسون) ولوسي (برونزية) وإيلا (تون) ضمن القائمة.

وعلى الرغم من أن الخبراء توقعوا أن تزداد شعبية أسماء العائلة المالكة بعد وفاة الملكة الشهر الماضي، إلا أنهم لاحظوا أن «إليزابيث» لا تزال في قائمة أفضل 100 لكنها بقيت في المركز 94.

المصري لايت