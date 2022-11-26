شاهد بالفيديو.. بملابس فاضحة فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتجسيدها طقوس العروس.. تزيل شعرها بــ(الحلاوة) وتجلس على الدخان و”تبخر” ملابسها الداخلية أمام الكاميرا





تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو أثار ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بسبب الجراءة الكبيرة التي بداخله.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة فتاة وهي تجسد دور العروس السودانية بكل تفاصيله الصغيرة من تجميل الجسم وغيره.

الفتاة وبكل جراءة قامت بتصوير التفاصيل الصغيرة للعروس من إزالة الشعر بــ(الحلاوة) مروراً بالجلوس على حفرة الدخان كما تفعل العروس قبل زفافها.

وزادت على ذلك بمشهد أكثر إثارة, حيث قامت وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بوضع ملابسه الداخلية على (مبخر) لتعطرها برائحة البخور.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين