منشور للاعلامية صباح المصباح تعليقا على مذيعة سودانية يثير ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي





نشرت الاعلامية صباح المصباح على صفحتها بالفيس بوك منشورا رصدته الصيحة قالت فيه :

مذيعة إذاعة برو فاطمة كباشي ذكرت في إستطلاع مع قناة البين سبورت : ” ان عدد من اللاعبين السودانيين متواجدين بمنتخب قطر ، عشان كدة السودانيين بشجعوا قطر ” هكذا ذكرت بالنص ، وشعر المذيع بالإحراج الكبير وقاطعها قبل أن تكمل حديثها وقام بتغيير السؤال.

#صباح_المصباح

وردت المذيعة فاطمة كباشي على منشورها بقولها : الاعلامية صباح المصباح انا شاكرة ليك لبذل المجهود الجبار في انك بتردي كل تعليق وتشرحي الحاصل ♥️ حقيقي انا ممتنة جداااا

ونشر اخر مقطع فيديو كشف فيه طفل قطري سبب هزائم قطر لان اللاعبين كلهم مجنسين وعلق بقوله :

هم سبب الهزائم كما صرحوا

بينما علق اخر : قطر انتصرت علي العالم رغم خروجها من المونديال لكنها فازت بحب العالم بروحه تنظيم المونديال روعه ياقطر مبروك والف مبروك قطر في قلوبنا

ورد احدهم قائلا : كيف تسلقت وحطت رحالها في مكاتب الاعلام

وتفتقد الحياد والحصافة والتاهيل والموهبة والقدرات

والابداع

فضحتنا عديل وبكتنا بالدموع

امثال هولا؛ يفترض ان لا يعبروووو الحدود

للمشاركه باسم الاعلام السوداني

كفايه فضايح

العالم من حولنا ازدهر

ونحن مازالنا في مفترق الطرق

وينقصنا الكثير

الاعلام السوداني التعبان.

صحيفة الصيحة