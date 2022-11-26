الصحة السودانية تحذر من خطورة مضادات الميكروبات والاستخدام غير الرشيد





أكد وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، خطورة مضادات الميكروبات والاستخدام غير الرشيد للمضادات.

ونبه الوزير في جلسة الحوار الوزاري بالمؤتمر العالمـي الثالث رفيع المستوى الذي تستضيفه سلطنة عمان حول مـقاومة مضـادات الميكروبات، نبه إلى ضرورة العمل على معالجة جذور الأسباب لتخفيف آثارها على صحة الإنسان والحيوان.

وفي السياق، أكدت منسقة مجالات التعاون الصحي بين جمهورية السودان وسلطنة عمان، عفاف الشيخ، نجاح المؤتمر الذي شاركت فيه خمسون دولة بمستوى وزير أو وزيرين وممثلين لقيادات العمل الصحي في العالم.

يشار إلى أن المؤتمر تنظمه حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة).

ويشارك السودان بوفد برئاسة وزير الصحة الاتحادي المكلف، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إضافة لوزير الثروة الحيوانية والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة.

صحيفة اليوم التالي