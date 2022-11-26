



زعيم أهلي يطلق اسم (حميدتي) على مولوده الجديد

كسلا _ إنتصار تقلاوي

أطلق رئيس شورى قبائل البراعصه احمد سلمان الدياشي على مولوده الجديد اسم (حميدتي).

وأوضح الدياشي الذي يقطن حي مستورة بمدينة كسلا شرقي السودان انه يكن كل الاحترام والتقدير للفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نظير جهوده المتواصلة في خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: “في مستورة الكل سعيد بهذا الاسم نظراً لما يحمله من حب واحترام للفريق أول محمد حمدان دقلو “، متمنياً التوفيق لحميدتي في خدمة البلاد والعباد.

صحيفة الصيحة