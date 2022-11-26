نقابة عمال الموانئ ترفض دخول “برادات” الصادر لميناء سواكن دون تفتيش





أعلن الهيئة النقابية لعمال الموانئ رفضها دخول برادات الصادر عبر ميناء سواكن، وهي مشمعة من هيئة الجمارك المركزية، مطالبين بضرورة قيام أمن سواكن وسلطات جمارك الميناء بتفتيشها وتشميعها داخل حظيرة الميناء.

وأكد رئيس الهيئة النقابية لعمال الموانئ عبود الشربيني بحسب (سلا نيوز)، رفضهم لقرار هيئة الجمارك المركزية لإدخال البرادات المشمعة وغيرها إلى ميناء سواكن للتصدير بدون تفتيش في سواكن.

وأوضح أن الهدف من رفضهم لدخول البرادات من أجل حفظ وسلامة الركاب والعاملين في ميناء سواكن، لافتا إلى حدوث بعض الإشكاليات المسبقة بداخل البرادات.

وذكر أن برادات الصادر غالبيتها مخصصة لتصدير اللحوم والفواكه والتقاوي.

وأشار الشربيني إلى صدور قرار مسبقا من حكومة ولاية البحر الأحمر يؤيد تفتيش البرادات.

صحيفة الصيحة