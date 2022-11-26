مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب عدم زيارتها لـ أنغام بالمستشفى





تساءل الكثيرون في الأونة الأخيرة حول عدم مساندة الفنانة شيرين عبد الوهاب للمطربة انغام في أزمتها الصحية، علي الرغم من دعم انغام لها من قبل، حتي أن البعض انتقد شيرين بشكل لاذع

من جانبه أكد نبيل إدورد مدير أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب أن الأخيرة تنوي زيارة أنغام في المستشفى لمساندتها وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها علي الخضوع لعملية جراحية خاصة أنها تربطها علاقة طيبة بها، وان عدم ذهاب شيرين لها بالمستشفي كان بسبب قرار الأطباء بمنع الزيارة عن أنغام .

وقال نبيل إدورد في تصريح خاص لـ”فيتو”:” أن شيرين عبد الوهاب تنتظر سماح الأطباء بزيارة المطربة أنغام حتى تتمكن من زيارتها.

وأعرب الموسيقار محمد علي سليمان عن استيائه بسبب ما يتردد عن الحالة الصحية لنجلته أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد في تصريح خاص لـ”فيتو” أن السوشيال ميديا مليئة بالكلام المبالغ فيه عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، مضيفا:” أن حالتها الصحية أصبحت أفضل”.

عملية جراحية

وكشف الموسيقار محمد علي سليمان والد النجمة أنغام موعد خروج نجلته من المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها علي الخضوع لعملية جراحية.

وقال الموسيقار محمد علي سليمان في تصريح سابق لـ”فيتو”:” أنه من المفترض خروج أنغام من المستشفى بعد يومين بعد الاطمئنان علي صحتها.

حالة أنغام الصحية

على جانب آخر، كشف الدكتور وائل غفير، الطبيب المعالج للفنانة أنغام وأستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني، آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة “دي إم سي”: إن هناك تحسنًا في الحالة الصحية للفنانة أنغام وهي تتلقى العلاج في المستشفى حاليًّا.

تشخيص مرض أنغام

وعن تشخيص الوعكة الصحية التي تعاني منها أنغام، أوضح أنها تعاني من التصاقات في الأمعاء وانسداد معوي، وهو ما استلزم خضوعها لعملية جراحية منذ أسبوع وظلت في المستشفى لمدة 3 أيام ثم خرجت، بعدها اشتكت من آلام شديدة في البطن لتعود للمستشفى في حالة سيئة.

معاناة أنغام

وتابع:” أنغام كانت لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قيء مستمر، وبإجراء الأشعة تبين أنها تعاني من التصاق الأمعاء وهو ما نتج عنه انسداد معوي، لذلك تم تركيب خرطوم معدة لها”، مؤكدًا أن حالتها الصحية حاليًّا في تحسن.

بوابة فيتو