رزان مغربي تنتهي من تصوير “الضاحك الباكي” و”عودة البارون”





انتهت صباح اليوم السبت النجمة رزان مغربي من تصوير مشاهدها في مسلسل “الضاحك الباكي” والذي يعرض حاليا على شاشة قناة “CBC” ويحكي سيرة الفنان الراحل الكبير نجيب الريحاني.

كما انتهت اليوم أيضا رزان مغربي من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل “عودة البارون” بطولة الفنان حسين فهمي والذي يعرض خلال الفترة المقبلة.

وتشهد هذه الفترة حالة من النشاط الفني لـ رزان مغربي، حيث يعرض لها مسلسل الضاحك الباكي والذي تجسد خلاله دور بديعة مصابني، والعمل من بطولة النجم عمرو عبد الجليل.

كما يعرض لـ رزان مغربي مسلسل “الغرفة 207” عبر منصة شاهد، وتنظر بدء عرض مسلسل ثالث خلال الأيام المقبلة وهو مسلسل عودة البارون.

يذكر أن رزان مغربي حصلت مؤخرًا على الجنسية المصرية وعبرت عن فخرها الشديد وسعادتها البالغة بهذه الخطوة، موضحة أن الحصول على الجنسية المصرية شرف لأي شخص، فقد سعت لها من اللحظة الأولى لقدومها وإقامتها في مصر.

بوابة فيتو