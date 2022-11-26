سعر الريال القطري مساء اليوم السبت 26-11-2022 في مصر





شهد سعر الريال القطري، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، مساء اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال القطري بالمصري اليوم

ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر الريال القطري كالتالي:

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

6.68 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

6.28 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

6.28 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

6.21 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك بلوم

6.68 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

6.69 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع.

بوابة فيتو