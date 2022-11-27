تحقيقٌ يكشف .. مستشفى يستقبل (1000) حالة سرطان شهرياً





كشف المدير العام لمستشفى الأورام في الخرطوم د. أحمد عمر عبد الله عن (1000) حالة إصابة جديدة بالسرطان شهرياً، وقال “يتم تشخيص أغلبها في مراحل متأخرة”.

وأفصح عبد الله لـ(الصيحة) في سياق تحقيق ينشر بالداخل عن أن نسبة التردد من الولايات تفوق الـ( 80%) من إجمالي الإصابات، و(3%) من المرضى أجانب.

وقال إن هنالك زيادة مستمرة في نسبة انتشار مرض السرطان داخل السودان.

وبشأن اتهامه بإيقاف إعطاء الجرعات الكيماوية للمرضى، أفاد عبدالله أن المشكلة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي لم تستمر لأكثر من ثلاث ساعات، وعزا السبب لانقطاع المياه من برج الأمل، مؤكداً معالجة المشكلة في وقت وجيز وبدأ المرضى في تلقي العلاج.

الخرطوم- انتصار فضل الله

صحيفة الصيحة