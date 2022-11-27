توقُّف العمل بعمارة الذهب في الخرطوم





أعلنت اللجنةُ التسييرية لشعبة مصدّري الذهب عن الدخول في إضراب “الاثنين” وإغلاق عمارة الذهب بالخرطوم.

وعَزَت الشعبة الإضراب نتيجة لما يتم داخل العمارة وتعدد وجود الأجهزة الحكومية مما أثّر سلبا على وصول الذهب إلى المجمع مؤكّدة أنها طالبت عدّة مرّات الجهات الحكومية بالجلوس معها لحل عدد من القضايا.

وقالت الشعبة ،في بيان لها أنها تتفق مع الحكومة حول بعض السياسات المتعلقة بصادر الذهب الا ان الشعبة تتفاجأ بأن تقوم الحكومة بإصدار سياسات مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها.

واتهم البيان حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية صادر الذهب وتقوم بشراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية وتقوم بتعويض خسائرها في صادر الذهب من المواد التي تستوردها من حصائل صادر الذهب.

وجددت الشعبة مطالبتها بفصل الصادر من الوارد تجنُّبا للمضاربة في أسعار الذهب مؤكّدة انتقال صراع الجهات الحكومية حول الذهب إلى عمارة الذهب بالخرطوم.

صحيفة اليوم التالي