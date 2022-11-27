الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 71061.585 نقطة





اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الأحد مستقراً عند 71061.585 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس الماضي فقد ارتفع حجم التداول من 537,825 جنيه الى 31,672,820 جنيه. وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 1,065 ورقة مالية إلى 301,336 ورقة مالية. ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 13 الى 23 صفقة.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار ارتفاع اسعار جميع الصكوك والصناديق التي تم التعامل فيها. وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفعت اسعار اسهم اصدارة واحدة واستقرار عدد اصدارتين وانخفاض اصدارتين من اصل (5) اصدارات تم التعامل فيها.

سونا