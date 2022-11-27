(البعث الاشتراكي) يطالب برئيس مدني لمجلس الأمن والدفاع





كشف عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ عضو المكتب السياسي، كمال محمد محجوب السني, عن تحفظات لحزبه حول مسودة الحوار مع المكون العسكري. وقال في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل إن حزبه يرى أن يكون مجلس السيادة مدنياً وأن يكون رئيس الوزراء حكومة كفاءات، وأن يكون رئيس مجلس الأمن والدفاع مدنياً وليس البرهان حتى لا نتحول إلى موظفين لدى العسكر. وأضاف: نرى أن يكون السيادي مجلس الوزراء بعد تكوين التشريعي ليؤدوا القسم أمامه، وشدد بقوله: هذه هي الحكومة التي نريدها، وأوضح محجوب بأن مطالب حزب البعث تتمثل في العدالة الانتقالية، وإصلاح المنظومة العسكرية بتكوين جيش واحد وإصلاح المؤسسات العدلية لأجل القصاص، لجميع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني من ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وشهداء ٢٨رمضان، وشهداء سبتمبر ٢٠١٣ وشهداء فض اعتصام القيادة العامة الدموي وشهداء الحراك الجماهيري إلى يومنا هذا.

الخرطوم ـ محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي