السفير البريطاني من الفاشر: تحقيق السلام والاستقرار يتطلب مشاركة الجميع من مختلف مناطق السودان





وصل الفاشر صباح اليوم، السفير البريطاني بالسودان، جايلز ليفر، في زيارة هي الأولى من نوعها لدارفور لفهم التحديات على أرض الواقع وللتأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم التحوُّل الديمقراطي في السودان.

وشدد السفير على أهمية مشاركة الجميع في عملية الانتقال قائلاً: “هذه زيارتي الأولى لدارفور، يسعدني وجودي هنا أخيراً وأتطلّع إلى برنامج متكامل، تظل المملكة المتحدة ملتزمة تماماً بمساعدة ⁧‫السودان‬⁩ على تحقيق السلام والاستقرار – وهو أمر يتطلب مشاركة الجميع من مختلف مناطق السودان”.

وقال السفير: “حظيت بنقاش مفيد مع رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار حول إنجازات اللجنة والتحديات التي تواجهها. لقد قامت اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار بعمل جيد ولكن من أجل إحلال سلام دائم في دارفور، يجب أيضًا تنفيذ أحكام رئيسية أخرى من اتفاقية جوبا للسلام”.

صحيفة السوداني