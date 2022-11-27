



الفريق أول حميدتي: (في ناس بفتحوا ليهم الكباري وبخلُّوهم يصلوا القصر.. وفي ناس يقفلوا الكباري في وشّهم)

لا يمكن العودة إلى 2018، لازم نرضى ببعض ولازم تكون هناك مساومات.

(نحن مع الحل الماشي ده عشان تكونوا عارفين.. نحن مع التسوية، نحن مع التسوية تماماً)

التسوية دي بتحييكم، بتحيي السودانيين كلهم، وتساوي الناس مع بعض، الناس تتكلم عن التنمية واستقرار ونهضة السودان، طالما بيتكلموا عن كده، نحن تاني نقول شنو!، دي نحن الحاجة العاوزنها)

(لازم نطبِّق أمثالنا البتقول: موت ولدي ولا موت بلدي.. ومن فَشّ غبينتو خرب مدينتو)

(ما تقولوا مافي سياسة، الناس من يوم 25 أكتوبر بيجازفوا ويموتوا يومياً ليل ونهار عشان يصلوا القصر الجمهوري ده؛ ليه ما وصلوه؟.. وفي ناس فتحوا ليهم الكوبري ووصلوا القصر الجمهوري، الفتحوا ليهم منو؟، واللا المتظاهرين خيار وفقوس!؟)

صحيفة السوداني