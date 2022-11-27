الله يعافي الغالية.. نجوم الفن يدعمون أنغام في أزمتها الصحية





حرص عدد كبير من نجوم الفن علي دعم ومساندة النجمة أنغام وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام القلية الماضية، أجبرتها علي الخضوع لعملية جراحية.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو عن النجوم الذي ساندوا أنغام بعد تعرضها لـ أزمة صحية

أصالة

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة دعم إلى النجمة أنغام بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الله يعافي الغالية دائمًا نغُّومه وتقوم بألف سلامة، وترجع لولادها وفنها وحبايبها بصحَّة وعافية يا رب العالمين #أنغام”.

رامي صبري

كما حرص الفنان رامي صبري، على تقديم الدعم للفنانة أنغام، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية.

ونشر “رامي”، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا: “الف مليون سلامة للفنانة الكبيرة أنغام”.

رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال صورة برفقة المطربة أنغام من خلال خاصية “الأستوري” علي موقع “إنستجرام” معلقا قائلا:” مليون سلامة يا ست الكل.

بوابة فيتو