شاهد حليمة بولند تسخر من صورها مع الفنان التركي بوراك





نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عدداً من الصور برفقة الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الذي وصل أمس إلى دولة الكويت من أجل حضور معرض الكتاب.

وظهرت حليمة بولند في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تقف بجانب الممثل التركي وتعلق على فارق الطول الشديد بينهما.

وعلقت حليمة بولند على سخرية الجمهور من قبل بسبب فارق الطول بينها وبين لاعب منتخب فرنسا السابق تيري هنري، ساخرة من تكرار الموقف مع الفنان التركي بوراك أوزجيفيت.

وعلقت حليمة بولند على الصورة قائلة: “كالعادة فرق الطول بيني وبين الفرنسي تيري هنري بالمرة الأولى والحين مع التركي بوراك بالمرة الثانية، شالحل يا جماعة مع هالطناطل”.

وفي الصورة الثانية ظهرت حليمة بولند تجلس بجانب الفنان التركي واكتفت بالتعليق عليها قائلة: “مع النجم التركي بوراك”، ووضعت إيموجي قلب، إلا أنها عادت من جديد للسخرية من فارق الطول بتعليق جديد على الصورة التي ظهرت فيها تجلس معه.

ومازحت حليمة بولند الجمهور قائلة: “الإدارة قرروا أن يقعدونهم علشان لا يبين فارق الطول، قمر الكويت مع شمي تركيا”.

وواصلت الإعلامية الكويتية تعليقاتها على الصور التي نشرتها، حيث تغزلت في الفنان التركي في صورة ظهر فيها ضاحكاً وعلقت عليها قائلة: “أضحك الصورة تطلع حلوة”.

ووجهت حليمة بولند رسالة لكافة الفتيات في صورة أخرى مع الفنان التركي بوراك، وذلك بالتأكيد على عدم ضرورة الانجذاب لجمال الرجل فقط، قائلة: “الرجولة وليس الجمال أكثر ما يجذب ويلفت انتباه المرأة للرجل”.

يذكر أن الفنان التركي بوراك أوزجيفيت فاجئ محبيه من خلال نشر صورة له داخل المطار معلناً توجهه إلى دولة الكويت.، دون أن يعلن سبب وجوده فيها.

ولا تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها بوراك إلى الكويت، إذ سبق له أن أثار جدلاً كبيراً، عندما حل ضيفاً على إحدى الشركات الكبرى عام 2019، وشارك في عشاء فاخر، حضرته 80 سيدة من كبار الشخصيات، وانتهى العشاء بذلك الوقت بتلقيه هدية باهظة الثمن، كانت عبارة عن سيارة رياضية زاد ثمنها عن 3 ملايين دولار.

#BurakÖzçivit in Perfume release party 😍❤️

بوراك في حفل إصدار عطر جديد، في الكويت 🇰🇼❤️#KuruluşOsman pic.twitter.com/tz4SslEIsY — Burak Özçivit Etkinlik (@BurakEtkinlik) November 25, 2022

مزمز