مناوي: نجدد رفضنا لأي اتفاق ثنائي





عقد رئيس حركة تحرير السودان القائد مني أركو مناوي اجتماعاً تنويراً للقيادات السياسية ومستشاريه وأمناء الأمانات وضباط الحركة من رتبة مقدم فما فوق بحضور القائد العام لقوات الحركة الفريق أول جمعة حقار ونائبه اللواء جابر إسحق تناول التنوير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وجدد مناوي رفضهم لأي اتفاق ثنائي وقال إنهم لا يرفضون المبادرات من أجل الرفض وإنما من أجل مبادرة شاملة تستوعب الجميع وتضع أساساً سليماً تمنع تكرار الأزمة ودعا إلى اتفاق شامل بعقل جمعي من أجل خروج البلاد من الأزمة السياسية.

وقدم مناوي للقيادة السياسية والعسكرية بالحركة شرحاً لكل الخطوات التي تمت منذ اتفاق جوبا والتحالفات التي تمثل الحركة جزءاً منها، وأشار في ذلك إلى تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وقال إنه تحالف يضم جميع المكونات وأن الباب ما زال مفتوحاً ليستوعب الجميع وحذر من أي اتفاقيات ثنائية والتلاعب بحقوق شهداء الثورة السودانية.

وأعلن تمسكهم باتفاقية جوبا للسلام على الرغم من العقبات التي تواجهه وعدم الجدية في تنفيذه وحيا النازحين واللاجئين على صبرهم وصمودهم طوال الفترة الماضية مطالباً من الجيش بالوقوف على مسافة الاستعداد للحوار مع القوى السياسية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن مناوي تنظيم فعالية ضخمة لحركتة يناير المقبل تذكيراً بشهداء الحركة وعلى رأسهم قائدها العام الشهيد عبدالله أبكر.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي