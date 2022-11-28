أسعار الذهب تحقق أرقاماً تاريخية جديدة في مصر





سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعًا بشكل كبير في مصر في مستهل التعاملات، بزيادة جديدة نحو 35 جنيها، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1495 جنيها، ليكسر أعلى أسعار حققها في التاريخ، بينما انخفض سعر الذهب عالميًا ليسجل 1760 دولارًا للأوقية.

وجاءت الأسعار وفقا للصحف المصرية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1708 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، إلى 1495 جنيها بزيادة 35 جنيها عن 1460 سعره صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، إلى 1281 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية، إلى 995 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، مستوى 11960 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

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