البرهان يشكل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل





أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة. فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءتها بأعجل ماتيسر. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

صحيفة السوداني