شاهد بالصورة والفيديو.. انتظموا في شكل مجموعات.. شباب سودانيون ينظمون أجمل نفير لبناء “منزل” ويحمسون أنفسهم بالغناء والرقص بــ(الجركانة) لانجاز العمل الشاق





نال مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اعجاب الكثيرين من مرتادى وسائل التواصل والسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب سودانيون وهم ينظمون نفير لبناء أحد المنازل بشكل جميل وسريع.

الشباب قسموا أنفسهم إلى مجموعات بحيث يكون لأي مجموعة دور في عملية بناء المنزل, بداية المجموعة الأولى التي تجهز الطوب وأخرى تعجن الأسمنت وأخرى تناول المعلمين الذين يشرفون على البناء من فوق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام شباب النفير بتحفيز أنفسهم بالرقص والغناء عبر القدح والذي يعرف في السودان باسم (الجركانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين