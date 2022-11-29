وزارة التجارة: اجتماع المديرين العاملين يقف على أداء الوزارة





افتتحت وزيرة التجارة والتموين المكلفة، آمال صالح سعد، اجتماع المديرين العامين والإدارات التابعة للوزارة، اليوم، بمكتبها مرحبة بالحضور، مشيرة إلى تقديم تقرير أداء الإدارات عن شهر أكتوبر، بعد إجازة تقرير الأداء عن شهر سبتمبر، حيث تم استعراض أداء جميع الإدارات، وأمن المجتمعون على أهمية توفير المعلومة من داخل الوزارة، حيث أشار التقرير إلى نسب الصادرات بالنسبة للواردات، وأبان أن ارتفاع قيمة الواردات أثر على انخفاض الميزان التجاري بالرغم من ارتفاع قيمة صادرات الذهب.

وأكدت الوزيرة على أهمية دور التعاون والمستقبل الكبير الذى يعول عليهم فى تخفيف أعباء المعيشة على العاملين وانفتاح تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان في الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى إجازة قانون رسمي للمعلومات يكون بمثابة حصانة للدستوريين، ولايسمح لأي شخص أن يكتب اويتحدث بصورة خاطئة عن الدستورين، مشيدة بأداء إدارة التدريب ودورها فى دفع وحفز الأداء من خلال الدورات التدريبية المنظمة الفعالة، وناقش المجتمعون الأخبار التي تواترت في الأيام الفائتة عن الوظائف التي طرحتها وزارة التجارة والتموين، عبر لجنة الاختيار والعديد من التساؤلات حول عدد الوظائف و الفئة العمرية، نوعية التخصصات حيث خصص الاجتماع جزءاً كبيراً للإجابة على هذه التساؤلات.

وأوضح مسؤول الموارد البشرية، محمود حماد البيتي، بأن وزارة التجارة قد تقدمت للجنة الاختيار بطلب لشغل 49 وظيفة على حسب حوجة الوزارة، ومن حق أي سوداني التقديم لشغل وظائف بالوزارة وفق الضوابط واللوائح المتفق عليها، مع العلم بأن آخر موظفين التحقوا بخدمة الوزارة كانوا في عام 2015 ومع بداية هذا العام 2023 سيحال 21 من خبراء الوزارة للمعاش، مما يشكل فراغاً كبيراً في الهيكل الوظيفي للوزارة، مبيناً أن الوظائف عرضت للمنافسة الشفافة عبر مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية.

صحيفة اليوم التالي