لجنة المعلمين: نجاح الإضراب بـ(100%) في العاصمة والولايات





نفذ آلاف المعلمين أمس الاثنين، إضراباً عن العمل ليومٍ واحد، غطى 18 ولاية، احتجاجاً على ما يرونه تجاهل وزارة المالية لمذكرة سبق وأن دفعوا بها لتحسين الأجور. وجاءت الدعوة للإضراب من لجنة المعلمين، وقدّر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر وفقاً لـ«سودان تربيون» الاستجابة للإضراب بأنها تصل لنسبة 100%. وقال إن التقارير الواردة إلى «لجان الميدان» أكدت نجاح «إضراب العزة» بصورة منقطعة النظير، خاصةً وأنَّ كثير من الأسر دعمهتم بعدم إرسالها أبنائها إلى المدارس. بيد أن تقارير صحفية، أشارت لرفض بعض المعلمين الانخراط في الإضراب، بدعوى وجود محاولات من قادة اللجنة لتسيس القطاع.

وحدد الباقر شروط لجنة المعلمين لرفع الإضراب بالالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي والالتزام الفوري بسداد فروقات شهور «يناير – فبراير – مارس«. وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 69 ألف جنيه، فضلاً عن تنفيذ الهيكل الموحد للأجور وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي. وأشار إلى تمسك المعلمين بحقوقهم والتفافهم حولها وانتزاعها حتى النهاية.

صحيفة الحراك السياسي