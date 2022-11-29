منظمة الصحة تعلن عن اسم جديد لمرض “جدري القردة”





تقول المنظمة إنّ الاسم الحالي للمرض ينطوي على عنصرية ووصمة عار.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستبدأ في استخدام مصطلح جديد مفضل هو “إم بوكس” كمرادف لجدري القردة وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض ينطوي على عنصرية ووصمة عار.

وقالت المنظمة العالمية في بيان، يوم الاثنين: “سيتم استخدام المصطلحين في نفس الوقت لمدة عام قبل التخلص التدريجي من مسمى ‘جدري القردة‘”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في وقت سابق هذا العام مشاورات عامة لوضع اسم جديد للمرض، وتلقت أكثر من 200 اقتراح.

ورحبت الولايات المتحدة، التي كانت من بين الدول والهيئات الداعمة لتغيير الاسم، بالإعلان.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، كزافييه بيسيرا، إن “الحد من وصمة العار المرتبطة بالمرض هو خطوة حاسمة في عملنا للقضاء على مرض إم بوكس”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخبراء العالميين استقروا على “إم بوكس” بعد النظر في الملاءمة العلمية ومدى الاستخدام الحالي بالإضافة إلى سهولة النطق، إلى جانب عوامل أخرى.

باج نيوز