اتفاقية جديدة في جوبا وتأمين على فتح معبر شهير





لتسهيل التبادل التجاري وحركة البضائع والسلع بين الدولتين .

شهدت جوبا، الثلاثاء، توقيع اتّفاقية تعاون مشتركة بين هيئة الجمارك السودانية ومفوضية جمارك جنوب السودان، بشأن المعابر الحدودية بين البلدين.

وأمنّت الاتّفاقية على فتح المعبر البريّ بمنطقة جودة والميناء النهري بمدينة كوستي لتسهيل التبادل التجاري وحركة البضائع والسلع بين الدولتين .

وتمّ الاتّفاق على التعاون في مجال التدريب، وبناء القدرات للكوادر الفنية بجمارك دولة جنوب السودان وتقديم فرص التدريب والمنح الدراسية بأكاديمية العلوم الجمركية بالخرطوم .

باج نيوز