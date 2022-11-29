شاهد بالفيديو.. نالت آلاف الاشادات.. الفنانة انصاف فتحي تعمل كمتطوعة بمدارس قريتها وتدرس التلاميذ مادة الرياضيات والطلاب يتفاعلون مع حصتها بشكل مذهل





ضربت الفنانة السودانية الخلوقة انصاف فتحي أروع الأمثال في وقوفها مع أهل قريتها, قرية الحجاج التي تقع غرب سكر سنار غربي الجزيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة انصاف فتحي وهي تدرس تلاميذ قريتها مادة الرياضيات.

الملفت في المقطع هو تفاعل التلاميذ مع شرح الفنانة انصاف فتحي التي درست كلية الهندسة, حيث وضح من خلال الحصة تفاعل الطلاب مع معلمتهم المتطوعة بشكل مذهل.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الفنانة انصاف فتحي كانت قد ظهرت في مقطع سابق من قريتها أيضاً وهي تقوم بزيارة الأراضي الزراعية بقرية الحجاج وتستعرض انتاج القرية من محاصيل العيش والسمسم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين