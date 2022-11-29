لقاء بين جبريل إبراهيم ونائب الرئيس التركي





بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم و نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوكتاي التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال جبريل في تغريدة إن أوكتاي أكد دعم تركيا الكامل لمبادرة السودان للأمن الغذائي و مشروع خط سكة حديد القاري بورتسودان- داكار.

وفي لقاء آخر آخر بحث جبريل مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه سبل حشد دعم الدول الإسلامية و البنك الإسلامي للتنمية لمشروعات السودان الحيوية.

باج نيوز