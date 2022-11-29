ارتفاع أسعار الذهب الخام والمشغول





كشف السكرتير الإعلامي للصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد، عن قفزة في أسعار الذهب بالخرطوم، مبيِّناً أن سعر الخام ارتفع من (27) ألف جنيه، إلى (28.500) ألف جنيه، وعزا ذلك إلى التحسُّن في سعر البورصة عالمياً، بينما بلغ سعر جرام الذهب المشغول (33.500) ألف جنيه.

وأكد عاطف عدم توقف الشركات عن تصدير الذهب، مؤكداً استمراره بيد أنه أقر بتراجع التصدير بصورة أقل من السابق، وأقر بضعف صادر التجار، وعزا ذلك لتساوي الأسعار الداخلية والخارجية، فضلاً عن التذبذب في السعر العالمي والذي لم ينعكس على السوق السوداني، وأشار إلى أن التهريب ما زال نشطاً في دول الجوار لجهة أن أسعار الدول التي تشتري ذهب السودان المهرَّب تعطي أسعاراً أعلى من الأسعار العالمية بالنسبة للجهات التي تتعامل بسعر البورصة، وأردف” دول الجوار أسعارها أعلى من البورصة كأنه حافز للإغراء.

صحيفة الصيحة