بيان من الإتحاد العام لنقابات عمال السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

#الإتحاد_العام_لنقابات_عمال_السودان

بيان مهم

الأخوة والأخوات عمال السودان

يخاطبكم الإتحاد العام لنقابات عمال السودان بخصوص الخبر المتداول من مجلس السيادة الإنتقالي في وسائل الإعلام والمديا بأن السيد الفريق أول ركن / عبدالفتاح #البرهان رئيس مجلس السيادة قد أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية .

عمال السودان الأوفياء

إن الإتحاد العام الذي ناهض قرار #حل_النقابات رقم 3/2019 م بالإجراءات القانونية بالطعن لدي المحكمة العليا التي أصدرت القرار : ط ت 197/2022م بإلغاء قرار لجنة التفكيك رقم 3/ 2019 وإلغاء كل ماترتب عليه من إجراءت وإعادة الحال علي ماكان عليه قبل صدور قرار الحل . ويرفض من حيث المبدأ التدخل في العمل النقابي حفاظا علي حرية وإستقلالية النقابات والعمل النقابي الذي تحكمه القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية لاسيما قانون نقابات العمال لسنة 2010 م وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(87)لسنة 1948 م الخاصة بحرية العمل النقابي وحق التنظيم التي صادق عليها السودان في العام2021م .

عمالنا الأكارم

إن الاتحاد يري ان مبدأ فصل السلطات بين اجهزة الدولة يقتضي تنفيذ قرار المحكمة العليا دون تدخل من جهة مهما كانت .

كما أن قانون النقابات لسنة 2010م الساري الان ينص علي ان التنظيمات النقابية يتم انتخابتها بواسطة الجمعيات العمومية والتي تتحول الي لجان تمهيدية ولاينص علي تكوين لجان التسيير وأن الاتحاد يرفضها مبدئيا .

المكتب التنفيذي

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢م