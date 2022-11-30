شاهد بالصورة والفيديو.. أب سوداني يخبر إبنه الصغير بأنهم مسافرون لمدينة الأبيض وفي سلم الطائرة يصارحه بالنبأ السعيد (ذاهبون لقطر لمشاهدة المونديال ورونالدو) والإبن يدخل في حالة فرح هستيري





أعد أب سوداني مفاجأة كبيرة لطفله الصغير وذلك بعد أن توجه به للعاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة مونديال كأس العالم الذي يجرى هذه الأيام وتنظمه قطر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أخبر إبنه عند تحركهم من منزلهم بالعاصمة الخرطوم بأنهم مسافرون لمدينة الأبيض غربي السودان.

ولم يعلم الطفل بالمفاجأة التي كانت في انتظاره حتى قبل لحظات من صعوده سلم طائرة “تاركو” المتوجهة لمطار الدوحة بقطر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد صارح الأب إبنه بالنبأ السعيد, حيث قال له: (نحن ذاهبون لقطر لمشاهدة المونديال ورونالدو) وهو ما جعل الطفل المعجب بالنجم البرتغالي يدخل في حالة فرح هستيري جوار الطائرة ويقوم بمعانقة والده.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين