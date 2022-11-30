إحصائية رسمية: (1500) حالة تتردد شهرياً على مستشفى التيجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية





كشفت دراسة إحصائية رسمية؛ صادرة من مستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية، والعصبية بامدرمان، أن متوسط الدخول للمستشفى بلغ (1500) شهرياً بواقع (50) مريضاً يومياً.

وحسب موقع (استقصائي)، فقد كشفت الإحصائية عن أن هناك (5) مرضى جدد يومياً يقبعون بالعنابر، وأن الأسرة ممتلئة، وأن أكثر المترددين إلى المستشفى من فئة الرجال الذين تتراوح أعمارهم من (20- 30) عاماً.

وكانت دراسة سابقة قام بها أخصائيو الطب النفسي في السودان، أن (200) حالة نفسية تتردد بشكل يومي على عيادات الأطباء النفسيين، وهم من نفس فئة العمر التي أوردهتها إحصائية مستشفى التيجاني الماحي. وكانت الدراسة قد نوهت بأن ضعف المترددين على المشافي يوجدون في الشوارع بين المشردين ومتعاطي مادة السيلسيون.

صحيفة السوداني