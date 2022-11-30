تجمع المهنيين : لن نعترف بقرار حل النقابات





انتقد تجمع المهنيين السودانين قرار تجميد النقابات والاتحادات المهنية.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع دكتور وليد علي لـ(اليوم التالي) أمس، إن هذا القرار لم يوضح ماهي النقابات التي يريد رئيس مجلس السيادة أن يجمدها وأضاف: “هل هي نقابات النظام السابق أم النقابات التي جاءت بها ثورة ديسمبر” وتابع: “نحن في التجمع لا نعترف بقرارات السلطة الانقلابية ولم ننتظر منهم حل لأي شيء كان.

وأكد أن الثورة ماضية، وقال: “نحن ماضون فيما نتفق عليه وأن قرار تكوين النقابات سيكون من داخل المؤسسات وستختار كل مؤسسة بكل عامليها نقابتها إلى أن نصل لنقابات حرة وشرعية تمثل المؤسسات.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي