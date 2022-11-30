اتفاق بين الخرطوم وجوبا لفتح المعابر الحدودية





وقعت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاقية تعاون مشتركة بين هيئة الجمارك السودانية، ومفوضية جمارك جنوب السودان بشأن المعابر الحدودية بين البلدين تقضي بفتح المعبر البري بمنطقة جودة والميناء النهري بمدينة كوستي لتسهيل التبادل التجاري وحركة البضائع والسلع بين الدولتين.

واتفق الطرفان بحسب “سونا” أمس، على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية بجمارك دولة جنوب السودان وتقديم فرص التدريب والمنح الدراسية بأكاديمية العلوم الجمركية بالخرطوم.

وحضر التوقيع مدير عام الجمارك السودانية الفريق شرطة بشير الطاهر ونائب المفتش العام لشرطة جنوب السودان الفريق شرطة توماس جاك، بجانب اللواء قطون ريال مجاك مفوض الجمارك بدولة جنوب السودان وممثلي السفارة السودانية بجوبا.

صحيفة اليوم التالي