أديب : قرار تجميد النقابات (غير قانوني)





انتقد رئيس لجنة فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب قرار تجميد النقابات ووصفه بغير القانوني.

وأوضح نبيل في تصريح لـ(اليوم التالي) أن قرار تجميد النقابات ليس من اختصاصات مجلس السيادة، وشدد على هذا القرار يُعد انتهاك لوثيقة الحكومة وقال: “ليس هناك أي بند ينص على تدخل السيادي في أي تعديل”، وأضاف: “إن مسألة النقابات تتعارض مع ما يدور الآن وهذا انتهاك للحقوق الدستورية من مجلس تنظمات العمل نفسه”، وتابع: “لذلك هذا القرار ليس صحيحاً، وليس من اختصاصات المجلس حتى وإن كان هو جهة عليا”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي