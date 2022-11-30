انخفاض أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر في الإمارات





أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تحفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 2 فلس في البنزين كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الخميس أول ديسمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 2 فلس من 3.32 درهم في نوفمبر الى 3.30 درهم في ديسمبر ، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار2 فلس من 3.20 درهم في نوفمبر الى 3.18 درهم في ديسمبر.وكذلك نزل سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 2 فلس من 3.13 درهم في نوفمبر الى 3.11 درهم في ديسمبر ، كما هبط سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر من 4.01 درهم في نوفمبر الى 3.74 درهم في ديسمبر .

يذكر أن لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين ، بينما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر اكتوبر 2022 .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 38 فلساً في البنزين للشهر الثالث على التوالى وبنسبة تخفيض تراوحت بين 11% و 11.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2022 .

كما اقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2022 بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15% و 16.2% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022 ، كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

بوابة فيتو