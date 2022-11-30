



ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في البورصات العالمية والمحلية.

وارتفعت اسعار الذهب نحو 15 جنيه داخل الاسواق المحلية منذ قليل.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1475 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1264 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1686 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 11800 جنيها.

بورصة السلع المصرية

وحول إدراج الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع المصرية قال أمير رزق الخبير في قطاع الذهب: “أمر جيد إذا وضعت الضوابط السليمة لإدراج الذهب كسلعة ضمن سلع البورصة السلعية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تقييم عادل وفقًا للعرض والطلب، بعيدًا عن المغالاة في الأسعار والتي تحدث حاليًّا”.

وقال إن الأمر قد يكون جيدًا للتجار حيث سيوفر لهم أسعارًا معتدلة للسوق، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تتم مخاطبة شعبة الذهب بشأن إدراج الذهب كسلعة، خاصة أن الأمر مرتبط بتجارة الذهب بشكل أساسي، ما يعني أنه ستتم مناقشته داخل الشعبة.

ومن جانبه تحفظ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية على الحديث عن إدراج الذهب كسلعة في بورصة السلع، قائلًا إن وزارة التموين أو البورصة السلعية، لم تخاطب شعبة الذهب حتى الآن بشأن الأمر، وفي حال مخاطبتها سيتم إعلان تفاصيل المناقشات.

وأضاف أن الأمر ربما يكون قيد الدراسة الأولية لدى الحكومة، وبالتالي من المبكر الحديث عن أهمية وفائدة إدراج الذهب في البورصة السلعية.

كما كشف إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع، أن إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليًّا وعالميًّا وفقًا للمعايير المنظمة

بوابة فيتو