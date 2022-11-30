البرهان يلتقي بدر الخرافي.. وزين تلتزم بضخ (٨٠٠) مليون دولار في استثماراتها بالسودان





أعلنت شركة زين، عن التزامهما بضخ ما يعادل (٨٠٠) مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس القادمة، والتي ستقدم من خلالها أفضل الخدمات للشبكة، إلى جانب خدمات الألياف الضوئية (الفايبر).

وأشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالاستثمارات الكويتية في السودان، مشيراً إلى أن دولة الكويت تُعد من الدول السباقة للاستثمار بالسودان، وأن استثماراتها نوعية واستراتيجية للاقتصاد السوداني.

وأكد البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين الكويتية، المهندس بدر ناصر الخرافي، ترحيب السودان بالاستثمارات الكويتية والتزام الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وأكد الخرافي في تصريح صحفي، التزام دولة الكويت بالاستثمار في السودان، مبيناً أنه نقل للسيد رئيس مجلس السيادة، تحيات سمو ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح واهتمامه بتوسيع الاستثمارات الكويتية في السودان.

وأوضح الخرافي، أن شركة زين ملتزمة بالاستثمار في السودان، وأنها رصدت ما يعادل (٨٠٠) مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس القادمة، والتي ستقدم من خلالها أفضل الخدمات للشبكة، إلى جانب خدمات الألياف الضوئية (الفايبر)، كما ستعمل في مجال الخدمات الرقمية والخدمات البنكية الرقمية، والتي سبق وأن طبّقتها في بعض الدول، منوهاً إلى أنّ الشركة بدأت إجراءات الحصول على رخصة التركيب من وزارة الاتصالات والتحوُّل الرقمي في السودان.

وأعلن الخرافي، عن زيارة ثانية لوفد إدارة مجموعة زين للسودان، بصحبة الفريق الفني للشركة والتي سيُدشِّن خلالها بداية العمل في بعض هذه الخدمات.

صحيفة السوداني