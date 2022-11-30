قِوى الوفاق الوطني توقع على إعلان سياسي





وقّعت قِوى الوفاق الوطنى “وطن” بقاعة الشارقة بالخرطوم اليوم، إعلاناً سياسياً.

وتمثلت أبرز بنود الإعلان في التأكيد على وحدة السودان والالتزام بوثيقة الحقوق والحُريات الواردة في دستور 2005م والوثيقة الدستورية 2019م.

واشتملت بنود الإعلان السياسي على إقامة نظام حكم فيدرالي لا تماثلي خلال الفترة الانتقالية يؤسس لسلطة الشعب، كما نَصّ على اختيار رئيس وزراء مُستقل وكفء ومؤمن بأهداف ثورة ديسمبر عبر آلية وطنية ومعايير مُتّفق عليها من جميع الأطراف، بجانب تشكيل مجلس وزراء قومي انتقالي من كفاءات وطنية مستقلة، ودعا الإعلان السياسي تنفيذ اتّفاق جوبا للسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، كما شَملت البنود إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني مهني موحد.

صحيفة الصيحة