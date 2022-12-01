الكشف عن موعد توقيع الاتفاق الاطاري وخطوة متوقعة تجاه وجدي صالح





قالت مصادر في ائتلاف الحرية والتغيير ان التوقيع على الاتفاق الإطاري سيكون خلال يومين على أقصى تقدير، وأضافت بحسب (سودان تربيون) ” نتوقع صدور قرار بالإفراج عن المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح والمقدم عبد الله سليمان خلال ساعات أمس او بحلول اليوم الخميس”.

ولم تقدم المصادر تفسيرات إضافية حيال خطوة الإفراج عن القياديين سيما إنهما يواجهان بلاغات جنائية بموجب شكوى من وزارة المالية، لكن وجدي صالح يرفض الخضوع للتحقيق بشأن البلاغات قبل رفع الحصانة عنه باعتباره محامي يتمتع بهذا الحق.

صحيفة الصيحة