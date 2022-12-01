مناوي: الآلية الثلاثية ترفض الجلوس مع الكتلة الديمقراطية بسبب طلب المكون العسكري





قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن الآلية الثلاثية ترفض الجلوس مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.

وكتب مناوي في تغريدة على تويتر “‏تابعنا الجلسة التي انعقدت اليوم بين الحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني بالآلية الثلاثية التي ترفض الجلوس مع الكتلة الديمقراطية، بسبب أن المكون العسكري طلب عدم التعامل إلا مع تنظيمين فقط داخل الكتلة”.

وأضاف “سؤالنا؛ هل صدرت توجيهات عسكرية أخرى للجلوس مع الحزب الاتحادي”.

باج نيوز