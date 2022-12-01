مصدر بالتعليم العام: اختفاء سجلات الدورات المدرسية





كشف مسؤول نافذ بالإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم الاتحادية عن اختفاء وتدمير الوثائق والمعلومات المرتبطة بتاريخ الدورات المدرسية القومية السابقة بما فيها آخر دورة تمت مع نهاية عهد الإنقاذ استضافتها ولاية جنوب دارفور.

وقال المسؤول الذي فضل حجب اسمه لـ(اليوم التالي) أمس “إن أجهزة الحاسوب المخصصة لأرشيف الدورة المدرسية اختفت بعد حل النشاط الطلابي الذي عاد لتوه مجدداً، وكذلك وثائق قديمة مرتبطة بتاريخ الدورات”، وأكد أنهم رفعوا جميع متطلبات الدورة المدرسية رقم 29 لمجلس الوزراء لإصدار قرار وشيك يقضي بعودتها قريباً، ونوه إلى الدورة المدرسية لا علاقة لها البتة بالسياسة، وأكد أن الهدف من تنظيمها على مدار السنوات الماضية كان من أجل تنمية الإبداع والكشف عن المواهب بالمدارس وتقوية اللحمة الوطنية.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي