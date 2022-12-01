وزير الطاقة يكشف أسباب قطوعات الكهرباء





كشف وزير الطاقة والتعدين الباشمهندس محمد عبد الله محمود بأن قطوعات الكهرباء التي تحدث الآن طارئة وغير مجدولة، عازياً الأمر لإيقاف بعض المحطات الحرارية بغرض صيانتها استعداداً لموسم الصيف. وأكد أن مايحدث من قطوعات حالياً بسبب أعطال طارئة، مشيراً بأن استهلاك الكهرباء في الشتاء ضعيف.

ولفت الوزير في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل أن أزمة غاز الطهي خلال الأيام الماضية ناتجة من توقف مصفاة الجيلي عن العمل، مبيناً ما ينتج من الغاز يغطي استهلاك ولاية الخرطوم، مشيراً إلى عودة المصفاة إلى الخدمة.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي