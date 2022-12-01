شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تغني للزمام الذي ترتديه.. تبهر المتابعين وتشعل مواقع التواصل بالنقاشات حول جنسيتها ومتابعون: (شكلها حورية نازلة من السماء)





أشعلت حسناء سودانية فائقة الجمال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بالنقاشات وذلك بسبب جمالها الملفت حسبما وصفه المتابعون.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الحسناء التي تم تميزها من خلال الأغنية التي كانت ترددها خلف مطربها (الزمام).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي دخلت في نقاشات حول هوية وجنسية الفتاة, حيث أجمع الكثيرون على سودانيتها بناءا على ترديدها لأغنية سودانية.

فيما ترى قلة من المعلقين أنها غير سودانية وترديدها للأغنية ليس مقياس لجعلها سودانية, أما بعض الظرفاء فقد كتبوا تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل على شاكلة تعليق قال فيها صاحبه (سيبوا النقاش البنت شكلها حورية نازلة من السماء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين