كواليس أغنية حسن شاكوش وحمو بيكا الجديدة





يستعد كل من حسن شاكوش وحمو بيكا لطرح ديو جديد خلال الأيام القلية المقبلة علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد تعاونهما سويا في العديد من الديوهات الغنائية،ومن ابرزها “شمس المجرة”، “زي ولادي” وغيرهم من الأغاني الأخري.

ويتعاون حسن شاكو وحمو بيكا في أغنيتهم الجديدة المقرر طرحها قريبا مع الشاعر إسلام المصري والموزع إسلام ساسو.

وقال المطرب حسن شاكوش، إن معظم حفلات المطربين المقرر إقامتها خلال هذه الفترة في قطر ليست ضمن فعاليات كأس العالم قطر عام 2022.

وقال “شاكوش” في تصريح سابق لـ”فيتو”:” أنا المطرب المصري الوحيد الذي اختاره الفيفا للمشاركة في فعاليات كأس العالم في قطر لعام 2022″.

وأضاف “شاكوش:” مش أي مطرب رايح يغني في قطر يبقي تبع كأس العالم، في ناس كتير رايحة تحيي حفلات في مطاعم وأماكن تانية دول مش تبع كأس العالم”.

وأكمل:” اتحاد الفيفا اختاروني واختاروا المطربين الأكثر شهرة ومشاهدة واستماعا ومتابعات للمشاركة في فعاليات كأس العالم ”

و تابع:” الناس كانت مفكرة أني هغني في حفل افتتاح كأس العالم ولكن أنا هغني في حفل ضمن فعاليات كأس العالم ومن المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر المقبل. ”

كما قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية “القاهرة والناس”، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: “اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

وتابع مطرب المهرجانات حسن شاكوش: اللي مش معاه تذكرة للمباراة مش هيحضر الحفل، وبطاقة دخول المباريات شرط أساسي لحضور لحفل، معلنا عن تجهيز مجموعة من الأغاني الجديدة للاشتراك بها في الحفل المقرر له يوم 12 ديسمبر.