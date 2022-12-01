سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الخميس 1-12-2022 بالبنوك





ارتفع سعر الريال السعودي، بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، بحسب اخر تحديث وارد عبر البنك المركزي، والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي بالمصري

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

بوابة فيتو